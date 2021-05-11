في ظل العدوان على غزة: توجيهات مُهمة للمواطنين

أصدرت وزارة الداخلية والأمن الوطني اليوم الثلاثاء 11/5/2021، توجيهات مهمة للمواطنين في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا.

وحثت الوزارة المواطنين، الابتعاد بالقدر الكافي عن الأماكن التي يتم استهدافها من قبل جيش الاحتلال، وعدم التجمهر حولها؛ خشية من تجدد الاستهداف، ولتمكين الجهات المختصة من القيام بدورها.

كما طالبتهم بعدم العبث بأي أدوات من مخلفات القصف، سواء شظايا الانفجارات أو تلك التي لم تنفجر، وتمكين الجهات الأمنية من التعامل مع هذه المواد الخطرة.

ودعتهم إلى عدم التجمهر في المستشفيات، وخاصة أقسام الاستقبال والطوارئ؛ لإفساح المجال للأطقم الطبية للقيام بدورها، وتسهيل حركة مركبات الإسعاف.

كما طالبت الوزارة المواطنين بعدم التجاوب مع أية اتصالات أو رسائل من جهات مجهولة المصدر، والإبلاغ الفوري عنها من خلال الاتصال بالعمليات المركزية لوزارة الداخلية عبر الرقم الوطني المجاني (109).

وأوضحت أنه في حال ملاحظة أي تحركات غريبة أو مشبوهة لأشخاص أو مركبات، التواصل الفوري مع الأجهزة الأمنية عبر الرقم (109).

ونوهت إلى عدم نشر أية معلومات تتعلق بالمقاومة وعناصرها وتحركاتها، أو أماكن إطلاق صواريخها.