"أحمد" يودع خطيبته "رجاء" بصورة تذكارية مؤلمة ليلحق بوالدته شهيدًا

استعد أحمد لتحقيق حلمه بالزواج من خطيبته "رجاء" واشترى جميع ما يلزم لإتمام فرحته الكبرى ونثر البهجة والسرور على عائلته إلا أن حلمه توقف بتوقف أنفاسه في هذه الدنيا، بعد أن اختطف روحه صاروخ "إسرائيلي" في بيت حانون شمال قطاع غزة.

الشاب أحمد محمد عطالله المصري (21 عامًا) استشهد يوم الاثنين 10-5-2021 بقصف إسرائيلي استهدفه ومجموعة من أقاربه قبل ساعة من موعد الافطار، ليعلن بذلك رحيله عن الدنيا تاركًا خلفه خطيبته رجاء وجميع أحبابه يعانون الأمرين.

وكان الشاب أحمد وخطيبته رجاء قد حددا موعد زفافهما في اليوم الثاني من عيد الفطر السعيد، إلا أن صواريخ الاحتلال الإسرائيلي منعت تحقيق هذه الفرحة والسعادة وقتلت البهجة والسرور لعائلة المصري.

"أحمد" كان يرغب بتحقيق حلم والدته التي استشهدت في حرب عام 2008 بتكوين أسرة وتحقيق الأمنيات والأحلام التي ترغب كل أم أن تحققها لأبنائها بكل فرحة وسرور.

وانتشرت صورة أحمد عبر منصات التواصل الاجتماعي اثناء خروجه من المحكمة الشرعية بعد عقد قرانه على خطيبته رجاء، وظهر بأبهى صورة؛ إلا أن هذه الفرحة لم تدم طويلًا حيث اختاره الله تعالى بصحبة الشهداء.

وعبر النشطاء عن حزنهم الشديد ومواساتهم لخطيبته "رجاء" التي فقدت روحها وفقدت فرحتها بغمضة عين.