الاورومتوسطي: استهداف "إسرائيل" للمنازل والمدنيين بغزة هو عقاب جماعي للسكان

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء:" استهداف "إسرائيل" للمنازل والمدنيين بغزة هو عقاب جماعي للسكان، معبراً عن قلقه من تصاعد القصف الإسرائيلي واسع النطاق على قطاع غزة".

وأكد الأورومتوسطي على خشيته من وجود توجه لدى الاحتلال الإسرائيلي باستمرار وتصعيد الهجوم العسكري، والتوسع في الأهداف وفق ما جاء في توصية رئيس أركان الاحتلال الجنرال "أفيف كوخافي"، من خلال إطلاق الاحتلال لعملية واسعة تسمى "حارس الأسوار".

وأشار إنه منذ مساء يوم الاثنين الموافق 10 مايو، قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي عشرات المنشآت والمباني في قطاع غزة، بعد أن أطلقت المقاومة الفلسطينية عشرات الصواريخ باتجاه "إسرائيل" ردًا على اعتداءات الاحتلال على الفلسطينيين في القدس والمسجد الأقصى وحي الشيخ جراح.