الاحتلال يقصف منازل ومدرسة ومصنعا للبلاستيك في قطاع غزة

واصلت طائرات الاحتلال اليوم الثلاثاء شن سلسلة غارات على مناطق متفرقة من قطاع غزة، شملت منازل مدنيين ومدرسة ومصنعا للبلاستيك.

و استهدفت الطائرات الحربية ظهر اليوم مدرسة تابعة لجمعية "الصلاح الخيرية" في مدينة دير البلح، وسط قطاع غزة.

و افاد شهود عيان، أن هذا الاستهداف "خلف دمارا كبيرا في المدرسة".

كما قصفت الطائرات الحربية أيضا مصنعا للبلاستيك شرق مدينة غزة، ما تسبب باشتعال النيران داخله.

و منذ بدء العدوان على غزة، قصفت الطائرات الحربية عددا من المنازل في مناطق متفرقة من القطاع، كان اخرها شقة سكنية في حيّ الرمال غربي مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد ثلاثة مجاهدين من سرايا القدس وإصابة آخرين.

كما استهدفت الطائرات الإسرائيلية منزلا مهجورا في مدينة خانيونس، جنوبي قطاع غزة.

ومنذ مساء الإثنين، تشن طائرات الاحتلال غارات على مناطق متفرقة من قطاع غزة، أسفرت حتى ظهر الثلاثاء، عن استشهاد 26 فلسطينياً، وإصابة 122 آخرين بجراح مختلفة.

وانتقل التوتر إلى غزة، بعد أن منحت "الغرفة المشتركة" للفصائل الفلسطينية، إسرائيل مهلة حتى السادسة من مساء الإثنين، لسحب جنودها من المسجد الأقصى وحي "الشيخ جراح" بمدينة القدس المحتلة والإفراج عن المعتقلين.