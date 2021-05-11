الجهاد: دماء الشهداء الزكية لن تذهب هدراً

قالت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين اليوم الثلاثاء:" نؤكد أن دماء الشهداء الزكية لن تذهب هدراً، و أن لهيب صواريخ المقاومة الذي لم يعهده كيان العدو من قبل هو أصدق دليل على وفاء المقاومة لشهدائها ودماء مقاتليها الأشداء الذين أذاقوا العدو البأس في كل جولات المواجهة.

وزفت الحركة إلى شعبنا وأمتنا القادة الشهداء: سامح المملوك، وكامل قريقع، ومحمد أبو العطا، وكل شهداء شعبنا الذين خضبت دماؤهم الطاهرة ثرى غزة العزة دفاعاً عن القدس والأقصى.

كما شددت بقولها :"نترحم على أرواح شهدائنا الذين تسابقوا إلى الفردوس الأعلى ليجتمعوا مع إخوانهم الذين سبقوهم إلى الحسنى ، فإننا نؤكد مضينا على طريقهم الذي مضوا فيه حتى فاضت أرواحهم شهداء".