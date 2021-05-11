سرايا القدس تزف ثلاثة من مجاهديها ارتقوا في قصف "اسرائيلي" غرب مدينة غزة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 03:15 م
11 مايو 2021
تشييع شهداء.
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زفت سرايا القدس، الذراع العسكري لحركة الجهاد الاسلامي ثلاثة من مجاهديها استشهدوا اليوم الثلاثاء، في استهداف الاحتلال لشقة سكنية غرب مدينة غزة.

و الشهداء الثلاثة هم: 

الشهيد القائد: سامح فهيم هاشم المملوك (34 عاماً) مسؤول الوحدة الصاروخية في المنطقة الشمالية بسرايا القدس

الشهيد المجاهد: محمد يحيى محمد أبو العطا (30 عاماً) أحد القادة الميدانيين بالوحدة الصاروخية في لواء غزة

الشهيد المجاهد: كمال تيسير سلمان قريقع (34 عاماً) أحد القادة الميدانيين بالوحدة الصاروخية في لواء غزة

و أكدت السرايا أن الرد على جريمة اغتيالهم سيكون قاسياً.

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