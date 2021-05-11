سرايا القدس تزف ثلاثة من مجاهديها ارتقوا في قصف "اسرائيلي" غرب مدينة غزة

زفت سرايا القدس، الذراع العسكري لحركة الجهاد الاسلامي ثلاثة من مجاهديها استشهدوا اليوم الثلاثاء، في استهداف الاحتلال لشقة سكنية غرب مدينة غزة.
و الشهداء الثلاثة هم:
الشهيد القائد: سامح فهيم هاشم المملوك (34 عاماً) مسؤول الوحدة الصاروخية في المنطقة الشمالية بسرايا القدس
الشهيد المجاهد: محمد يحيى محمد أبو العطا (30 عاماً) أحد القادة الميدانيين بالوحدة الصاروخية في لواء غزة
الشهيد المجاهد: كمال تيسير سلمان قريقع (34 عاماً) أحد القادة الميدانيين بالوحدة الصاروخية في لواء غزة
و أكدت السرايا أن الرد على جريمة اغتيالهم سيكون قاسياً.