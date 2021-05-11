تنويه صادر عن شركة توزيع كهرباء محافظات غزة

اصدرت شركة كهرباء محافضات غزة اليوم الثلاثاء، تنويها للمواطنين اكدت فيه إطفاء أحد مولدات محطة التوليد قبل قليل من أصل ثلاثة كانت تعمل، نظرا لبدء نفاذ الوقود من مخازن المحطة بسبب توقف توريده مما سيؤدي لإطفاء المحطة بالكامل نهاية الأسبوع الجاري.

وأوضحت الشركة ان ذلك جاء نظرا لمستجدات الأحداث والتطورات الأخيرة في قطاع غزة والتي تم بموجبها تم إغلاق معابر قطاع غزة من قبل الاحتلال الاسرائيلي وبالتالي توقف إدخال شحنات الوقود اللازمة لتشغيل محطة التوليد الوحيدة في القطاع.

ودعت جميع الأطراف وأبرزها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية والاتحاد الأوروبي بضرورة التدخل السريع والعاجل لوقف التدهور الخطير المتوقع قريبا في الخدمات الحيوية المقدمة للمواطنين ومن أبرزها القطاع الصحي وقطاع المياه والصرف الصحي والخدمات، حيث أن تلك الظروف وتداعياتها سيكون لها تأثير خطير وغير مسبوق على مجمل الأوضاع في القطاع.