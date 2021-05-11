صحة غزة تستنكر إغلاق الاحتلال لمعبر بيت حانون "ايرز"

استنكرت وزارة الصحة بغزة إغلاق قوات الاحتلال الاسرائيلي لمعبر بيت حانون في جميع الاتجاهات.

وحذرت الوزارة أن ذلك سيكون له تداعيات خطيرة على صحة المرضى الذين لديهم تحويلات علاجية ومواعيد معتمدة في مستشفيات الضفة والقدس والداخل المحتل.

وأكدت الوزارة أن هذا السلوك الاحتلالي يتنافى مع كافة المواثيق الدولية التي تؤكد على حق المرضى في التنقل للعلاج.

ودعت كافة المؤسسات والجهات المعنية بضرورة الضغط على الاحتلال الاسرائيلي لضمان فتح المعبر بشكل مستمر وعدم إعاقة حركة المرضى في الوصول إلى المراكز التخصصية والعودة إلى قطاع غزة دون قيود.