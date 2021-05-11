تشيع جثمان الشهيد الطفل حسين حمد من مدينة بيت حانون شمال القطاع

شيعت جماهير غفيرة صباح اليوم الثلاثاء 11-5-2021 جثمان الشهيد الطفل حسين حمد من مدينة بيت حانون شمال قطاع غزة.

وكان الشهيد الطفل حمد استشهد جراء غارة اسرائيلية استهدفت منطقة بيت حانون شمال القطاع ما ادى لاستشهاد 9 اطفال بينهم الشهيد حمد.

ويشهد قطاع غزة تصعيدًا عسكريًا منذ مساء أمس الاثنين بعدما رفض الاحتلال الإسرائيلي الاستجابة الى تحذيرات المقاومة في القطاع بالتوقف عن استباحة المسجد الأقصى المبارك وطرد المقدسيين في حي الشيخ جراح.

رفض الاحتلال للاستجابة لمطالب المقاومة وابناء شعبنا دفع المقاومة للرد على جرائم الاحتلال بقصف مدينة "تل أبيب" والقدس وكافة مستوطنات "غلاف غزة" خاصة مدينة عسقلان المحتلة.

كما استهدفت سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي جيب عسكري اسرائيلي يضم وفدًا عسكريًا يرأسه مسؤول وحدة المعلومات في فرقة غزة.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة الساعة الـ 11:00 صباح يوم الثلاثاء 11-5-2021 استشهاد 23 مواطنًا بينهم 9 أطفال وسيدة وأكثر من 100 اصابة بجراح مختلفة جراء غارات اسرائيلية متفرقة استهدفت قطاع غزة منذ مساء أمس الاثنين حتى صباح اليوم الثلاثاء.





















































