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طائرات الاحتلال تقصف موقعًا شمال قطاع غزة
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:15 ص
11 مايو 2021
طائرات الاحتلال تقصف موقعًا شمال قطاع غزة
#قصف
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