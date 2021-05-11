طائرات الاحتلال تقصف موقعًا شمال قطاع غزة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:15 ص
11 مايو 2021
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طائرات الاحتلال تقصف موقعًا شمال قطاع غزة

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