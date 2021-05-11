اصابة 26 مستوطنًا بينهم حالة حرجة في عسقلان جراء اصابتهم بشظايا صواريخ المقاومة

اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء بإصابة 26 مستوطنًا بينهم اصابة خطيرة جراء اصابتهم بشظايا صواريخ المقاومة التي سقطت على منازل المستوطنين في مدينة عسقلان المحتلة.

وأوضحت وسائل اعلام الاحتلال أن الصواريخ التي أطلقت من قطاع غزة سقطت على منازل المستوطنين ما أدى الى اصابة عدد كبير منهم بشظايا الصواريخ ونقلهم للمستشفى في عسقلان لتلقي العلاج اللازم.

وأشارت إلى ان حالة من الرعب والخوف والقلق يعيشها المستوطنين في مدينة عسقلان المحتلة وذلك بعد كثفت المقاومة قصف المدينة المحتلة بعشرات الصواريخ.