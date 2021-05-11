هنية : قررنا الإستمرار في جولة التصعيد ما لم يوقف الاحتلال عدوانه في القدس والأقصى

أعلن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، فجر الثلاثاء 11/5/2021، أن حركته قررت الاستمرار في جولة التصعيد الحالية إذا استمرت الاعتداءات الإسرائيلية بحق مدينة القدس والمسجد الأقصى.

وقال هنية، في بيان: "نحن قررنا أن نستمر في جولة التصعيد ما لم يوقف الاحتلال كل مظاهر العدوان والإرهاب في القدس والمسجد الأقصى المبارك".

وتابع :"لقد رسخت القدس ميزان قوة جديد سياسيا وجماهيريا وميدانيا على المستوى الداخلي والخارجي وإرادة شعبنا تنتصر" ، موضحاً ان "معادلة ربط غزة بالقدس ثابتة ولن تتغير، فعندما نادت القدس لبّت غزة النداء".

وفي وقت متأخر من مساء الإثنين، أعلن الجيش الإسرائيلي، إطلاق عملية عسكرية على قطاع غزة تحمل اسم" حارس الأسوار"، بحسب موقع "واللا" الإسرائيلي.

وقالت وزارة الصحة ان عدد الشهداء في قطاع غزة ارتفع لـ 25 فلسطينيا، بينهم 9 أطفال، وأصيب 103 آخرون، جراء الغارات الإسرائيلية على القطاع، وفق وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.