حصاد اليوم الأول لرد سرايا القدس على جرائم الاحتلال في القدس والاقصى

أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مسؤوليتها عن استهداف عدد من المدن المحتلة أبرزها مدينتي تل أبيب وعسقلان بعشرات الرشقات الصاروخية وصاروخ بدر3 رداً على الجرائم الصهيونية المستمرة في المسجد الأقصى المبارك.

وجاء الحصاد الجهادي منذ بداية الجولة على النحو التالي:

سـ 06:10م: استهداف جيب قيادة للعدو شرق بيت حانون بصاروخ موجه كورنيت وإصابة الجيب واحتراقه بشكل كامل.

سـ 06:15م: قصف مدينة سديروت المحتلة بـ 30 صاروخ.

سـ 06:20م: إطلاق صاروخية كبيرة باتجاه مدينة سديروت.

سـ 06:40م: قصف مدينة عسقلان المحتلة بـ 7 صواريخ.

سـ 09:00م: بتوقيت البهاء.. رشقة صاروخية على مدينة تل أبيب المحتلة.

سـ 09:00م: بتوقيت البهاء.. رشقة صاروخية كبيرة وصاروخ بدر 3 على مدينة عسقلان.

سـ 09:40م: إطلاق رشقة صاروخية على مدينة تل أبيب المحتلة.

سـ 11:35م: رشقة صاروخية على مدينة سديروت.

سـ 12:00ص: إطلاق رشقة صاروخية على مستوطنة يتيد.

سـ 12:25ص: إطلاق رشقة صاروخية على نتيفوت.

سـ 03:10ص: إطلاق رشقة صاروخية على نتيفوت.

وأطلقت سرايا القدس، رشقة صاروخية كبيرة وصاروخ بدر 3 على مدينة عسقلان المحتلة، وذلك في تمام الساعة التاسعة بتوقيت البهاء.

وذكرت وسائل إعلام العدو الصهيوني أنه سمع دوي صافرات الإنذار تدوي في تل أبيب ومدينتي عسقلان وسديروت بعد قصفها برشقات صاروخية كبيرة من سرايا القدس، مما تسبب بوقوع إصابات بجراح وحالات هلع ودماراً هائلاً لحق بالمنازل والممتلكات الصهيونية.

كما أعلنت سرايا القدس مسؤوليتها عن استهداف جيب قيادة للعدو شرق بيت حانون شمال قطاع غزة بصاروخ موجه كورنيت، مؤكدةً إصابة الجيب بشكل مباشر واحتراقه بالكامل، وذلك رداً على الجرائم المستمرة في المسجد الأقصى.

وكشفت سرايا القدس أن جيب قيادة العدو الذي استهدفته يضم وفداً عسكرياً يرأسه مسؤول وحدة المعلومات في فرقة غزة.