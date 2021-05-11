العالم يتحرى هلال شوال مساء اليوم ..وفلسطين تتحرى هلال العزة و الانتصار

من المقرر ان يتحرى العالم الاسلامي مساء اليوم الثلاثاء 29 رمضان هلال شوال ، لمعرفة موعد عيد الفطر السعيد ، على وقع أحداث يعيشها الفلسطينيون ً، بعد ان نغص الاحتلال على المصلين والمعتكفين وحرمهم من فرحة الاعتكاف واستقبال عيد الفطر وخاصة في ظل الدماء التي تسيل دفاعاً على الاقصى والمقدسات .

مفتي القدس والديار الفلسطينية ورئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد أحمد حسين، دعا في وقت سابق إلى مراقبة هلال شهر شوال بعد غروب شمس اليوم الثلاثاء 29 رمضان 1442 هـ، الموافق 11 مايو 2021م.

وطالب المفتي جميع المواطنين لمراقبة هلال شوال وفي حال شاهده أحد يجب عليه مراجعة مكتب دار الافتاء في القدس أو أقرب دائرة افتاء في منطقته ليدلي بشهادته.

ويشترط للإدلاء برؤية هلال شوال أن يكون هناك شاهدين عدلين اثنين على الأقل لإثبات رؤية هلال شوال؛ لأنه خروج من عبادة الصوم.