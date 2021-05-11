محدث لحظة بلحظة.. آخر التطورات في غزة والقدس

يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه لليوم الثاني على التوالي ضد سكان قطاع غزة ما تسبب حتى الآن باستشهاد 24 مواطنًا بينهم 9 أطفال، وسط استمرار رد المقاومة على جرائم وارهاب الاحتلال في مدينة القدس المحتلة خاصة في المسجد الاقصى المبارك.

ودخلت المعركة العسكرية بين المقاومة وقوات الاحتلال مرحلة جديدة حينما ربطت المقاومة وقف قصف المستوطنات الاسرائيلية بانسحاب شرطة الاحتلال من باحات الاقصى والافراج عن المعتقلين والمرابطين المقدسيين.

"فلسطين اليوم" تقدم لكم أحدث التطورات في القدس وقطاع غزة لحظة بلحظة

10:30 قصف اسرائيلي جديد في مدينة غزة

10:21 طائرات الاحتلال تستهدف ورشة في منطقة عبسان شرق خانيونس جنوب قطاع غزة

10:18 استهداف مبنى الإدارة المدنية شمال قطاع غزة.

10:00 "إسرائيل" تقرر وقف مؤقت لحركة القطارات بين اشكلون وبئر السبع ويشمل محطات سديروت نتيفوت واوفاكيم

9:50 مراسلنا: اصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في مواجهات مع قوات الاحتلال جنوب بيت لحم

9:50 صفارات الانذار تدوي في زيكيم وعسقلان وناحل عوز

9:40 يديعوت: جيش الاحتلال يقرر نشر المزيد من البطاريات المدفعية على الحدود مع قطاع غزة

9:39 صفارات الإنذار تدوي في عسقلان نتيف هعتسرا

9:33 اعلام الاحتلال: اصابة 26 مستوطنًا بينهم حالة خطيرة جراء اطلاق الصواريخ من قطاع غزة فجر اليوم الثلاثاء

9:30 نتنياهو يعقد جلسة عاجلة مع جنرالات جيش الاحتلال لدراسة الأوضاع في قطاع غزة

9:29 مستوطنون يعتدون على الشاب محمد غيث 33عام من سكان البلدة القديمة قرب المسجد الإبراهيمي بالخليل

9:25 القناة 7 العبرية: وزير الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال "أمير أوحنا" يقرر استدعاء 8 فصائل من قوات الاحتياط في شرطة "حرس الحدود"

9:06 طائرات الاحتلال بدون طيار تستهدف موقعاً يتبع للمقاومة غربي مدينة غزة للمرة الرابعة.

9:00 طائرات الاحتلال تقصف موقعًا للمقاومة شمال قطاع غزة

8:30 هدوء حذر في المسجد الأقصى المبارك بعد ليلة مواجهات عنيفة مع شرطة الاحتلال