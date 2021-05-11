"القاهرة" تجري اتصالات مع المقاومة والاحتلال للتوصل الى وقف اطلاق نار

ذكرت وسائل اعلام الاحتلال الإسرائيلي، أن مسؤولين مصريين يجرون اتصالات بين قادة المقاومة وقوات الاحتلال الإسرائيلي في محاولة لوقف اطلاق النار.

ويشهد قطاع غزة تصعيدًا عسكريًا منذ مساء أمس الاثنين 10-5-2021 حتى صباح اليوم الثلاثاء ردًا على جرائم الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس وخاصة في حي الشيخ جراح والمسجد الأقصى المبارك.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة استشهاد 24 مواطنًا بينهم 9 أطفال وسيدة جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي للمنازل السكنية والمدنية في مختلف مناطق قطاع غزة.

وكانت المقاومة الفلسطينية أكدت على لسان الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي القائد زياد النخالة: "العدو بدأ العدوان على القدس وإذا لم يتوقف العدوان على القدس فلا معنى للجهود السياسية لوقف إطلاق النار".