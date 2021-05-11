بالصور خسائر الاحتلال وفقا لما سُمح بنشره: استهداف 6 منازل بشكل مباشر وإصابة 10 إسرائيليين

قال الناطق باسم جيش الاحتلال "الاسرائيلي" صباح اليوم الثلاثاء 11/5/2021 ، ان الاحتلال "الاسرائيلي" نفذ منذ الأمس 140 غارة على قطاع غزة .

وبين الناطق باسم جيش الاحتلال ان قواته تنوي توسيع وتكثيف الغارات الجوية خلال ال24 ساعه المقبلة.

وبشأن الخسائر التي تكبدها الاحتلال جراء قصف المقاومة الفلسطينية للبلدات والمغتصبات الصهيونية وفقا لما سمح بنشره ، إصابة 6 منازل بشكل مباشر مما أدى لإصابة 10 "إسرائيليين" من بينهم حالتين بصورة متوسطة.

ويشار الى ان المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة بدأت بدك المستوطنات الصهيونية بعد انتهاء المهلة التي أعطتها للاحتلال بشأن انسحاب كامل لقوات الاحتلال من باحات المسجد الاقصى ، ونصرة للأقصى .

وكان الاحتلال قصف بالأمس استهداف الاطفال في مجزرة بيت حانون بالإضافة الى قصف المنازل الامنة على رؤوس ساكنيها ، كما حدث فجر اليوم في مخيم الشاطئ بغزة مما ادى لارتقاء سيدة ورجل من ذوي الاحتياجات الخاصة .







