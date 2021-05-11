محدث الصحة بغزة: ارتفاع أعداد الشهداء لـ25 شهـيداً بينهم 9 أطفال و 103 اصابات

أكدت وزارة الصحة بغزة صباح اليوم الثلاثاء 11/5/2021، في اليوم الثاني لعدوان الى ارتفاع أعداد الشهداء في قطاع غزة لـ"25" شهيداً بينهم 9 أطفال وأكثر من "103" إصابة .

وقالت الصحة ان ارتفاع أعداد الاصابات جاء بعد ارتقاء ثلاثة شهداء بينهم امرأة مسنة ورجل من ذوي الاحتياجات الخاصة في قصف الاحتلال لمنزل مكون من شقتين بمنطقة السوسي غرب غزة.

وعن اسماء بعض الشهداء التي نشرتها وزارة الصحة :

محمد عبدالله زيدان فياض

إبراهيم يوسف عطالله المصري

محمد علي محمد نصير

أحمد محمد عطالله المصري

مروان يوسف عطالله المصري

رهف محمد عطالله المصري

احمد محمد عطا الله المصري

ابراهيم يوسف عطا الله المصري

مروان يوسف عطا الله المصري

رهف محمد عطا الله المصري

يزن سلطان عطا الله المصري

زكريا زياد علوش

مصطفى محمد عبيد

محمد صابر سليمان