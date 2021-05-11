بالصور وزارة التعليم بغزة تنعي ثلاثة شهداء من طلابها وتحمل الاحتلال المسؤولية

نعت وزارة التربية والتعليم بغزة اليوم الثلاثاء 11/5/2021 ، لشعبنا الفلسطيني في الوطن والشتات ثلاثة من طلابها من مدرسة أسامة بن زيد الثانوية بمديرية تعليم شمال غزة والذين استشهدوا جراء العدوان الصهيوني الغاشم المستمر على قطاع غزة الحبيب، والشهداء هم:

1. الشهيد الطالب زكريا زياد علوش من الصف الحادي عشر.

2. الشهيد الطالب مصطفى محمد عبيد من الصف الحادي عشر.

3. الشهيد الطالب محمد صابر سليمان من الصف العاشر.

وحملت وزارة التربية والتعليم الاحتلال الصهيوني المسؤولية الكاملة عن استهداف واستشهاد الأطفال والطلبة ، داعيةً دول العالم والمؤسسات الدولية إلى إدانة واستنكار وإيقاف جرائم الاحتلال الصهيوني التي تستهدف طلبة المدارس والأطفال والمدنيين والعزل.

وطالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته بهدف حماية الطلبة ومؤسسات التعليم ولجم الاحتلال الصهيوني.







