بالصور طائرات الاحتلال تدمر مصنعًا شرق قطاع غزة

دمر طيران الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، مصنعًا بشكل كلي بعد قصفه بعدة صواريخ شرق مدينة غزة.

وأفاد مراسلنا، بأن الطيران الحربي دمر مصنع "أبو عصر للثلج" قرب دوار الكويت في حي الزيتون، كاملاً.

وأوضح أن هناك أضرار كبيرة في محيط المكان جراء الاستهداف، حيث تناثرت حجارة المصنع ومقتنياته على الأرصفة ولعدة أمتار.

وما زالت طائرات الاحتلال تحلق في سماء محافظات غزة الخمس، على ارتفاعات منخفضة ومتوسطة، وتقصف أماكن عدة من مناطق متفرقة من القطاع، آخرها استهداف منزلاً بمخيم الشاطئ، اسفر عن استشهاد ثلاثة مواطنين.





