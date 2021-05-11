بالصور ارتقاء شهيدة.. طيران الاحتلال يستهدف منزلاً مأهولاً بالسكان في مخيم الشاطئ غرب غزة

استهدفت طائرات الاحتلال "الإسرائيلية" الحربية، فجر اليوم الثلاثاء، منزلاً مأهولاً بالسكان في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، اسفر عن ارتقاء سيدة وعدة اصابات بجراح مختلفة.

وأفاد مراسلنا، بأن الطيران الحربي قصف شقة في عمارة سكنية مكونة من ثمانية طوابق في محيط مسجد السوسي، بدون سابق إنذار.

وأشار إلى أن سيارات الإسعاف وصلت المكان ونقلت عدد من الاصابات بين صفوف السكان إلى المستشفى.

من جهتها، أفادت مصادر طبية، باستشهاد سيدة جراء استهداف الاحتلال لمنزل في مخيم الشاطئ.

وفي أحدث إحصائية صادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية، فقد سجلت 21 شهيدًا من بينهم 9 أطفال أحدهم أنثى في العاشرة من العمر و 103 إصابة بجراح مختلفة.

وأعلنت الصحة بغزة، بارتقاء 20 شهيدًا وإصابة العشرات بينها وصفت بالمتوسطة والخطيرة، جراء عدوان الاحتلال المستمر والمتصاعد على قطاع غزة.









