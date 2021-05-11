أسعار الدولار العملات في سوريا اليوم الثلاثاء 11 مايو 2021 .. أولاً بأول

أسعار الدولار الأمريكي في سوريا اليوم الثلاثاء 11 مايو 2021 ، ولقد سجل سعر صرف الدولار انخفاضًا وذلك في مستهل تعاملاته اليوم في السوق الموازية غير الرسمية ( السوداء ) ، ويهتم طاقم فلسطين اليوم بنشر سلسلة من المقالات التي توضح أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية مقابل العملة الوطنية المحلية ، وهبط سعر الدولار مقابل الليرة السورية لدى السوق الموازية (السوداء)، نحو 3015 ليرة للشراء، و3115 ليرة للبيع، وبقي السعر الرسمي للدولار مستقرا لدى البنوك عند 2512 ليرة.

المقالة حول أسعار الدولار الأمريكي في سوريا اليوم الثلاثاء 11-5-2021 ، حققت قراءات عالية وهو دليل على اهتمام الجمهور المحلي بمتابعة أخبار صرف الدولار والعملات التي تترنح تزامنًا مع استمرار الحرب الدائرة في البلاد منذ عام 2011 .

البنك المركزي السوري كان قد حذر يوم الاحد الماضي السوريين بضرورة أخذ الحيطة بسبب انتشار كمية من "النقد الأجنبي" المزور في البلاد. فيما شدد البنك على ضرورة أن يمتنع المواطنين عن شراء القطع الأجنبي من السوق غير النظامية واللجوء إلى المصارف وشركات الصرافة للحصول على حاجتهم.

أسعار صرف العملات مقابل الليرة السورية اليوم الثلاثاء 11-5-2021 :

الجنيه الإسترليني وهبط سعر صرفه في السوق السورية الموازية غير الرسمية (السوداء )، ليسجل نحو 4204 ليرات للشراء، و4354 ليرة للبيع ، أما سعر اليورو الأوروبي مقابل الليرة السورية، فقد سجل لدى السوق الموازية (السوداء) ليسجل نحو 3662 ليرة للشراء، و3789 ليرة للبيع.

وسجل سعر الريال السعودي انحفاضًا مقابل الليرة السورية، لدى السوق الموازية، ليصل إلى 802 ليرة للشراء، و831 ليرة للبيع. أما سعر الدرهم الإماراتي تراجع مقابل الليرة، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، ليسجل نحو 818 ليرة للشراء، و848 ليرة للبيع.

في حين، في السوق الموازية هبط سعر الدينار الكويتي مقابل الليرة السورية، ليسجل نحو 10003 ليرات للشراء، و10361 ليرة للبيع.

أسعار الذهب في مصر 11 مايو 2021 :

وتراجعت أسعار الذهب إلى 3.3% على أساس سنوي في أبريل/نيسان الماضي، من 3.7% في مارس/آذار السابق له نتيجة التضخم الأساسي ، وفق البنك المركزي المصري، علمًا أن معدل التضخم الأساسي لا يشمل الأسعار شديدة التقلب مثل أسعار المواد الغذائية.

وخلال تعاملات اليوم ، سجل سعر جرام الذهب عيار 24 هبوطًا بنحو 907.5 جنيه، كما تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا مسجلا 794 جنيها، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 680.5 جنيه... عرض المزيد