بالصور عشرات المواطنين يتبرعون بالدم "احترازيًا" في شمال قطاع غزة

تبرع عشرات المواطنين في محافظة شمال قطاع غزة، فجر اليوم الثلاثاء، بوحدات من الدم في مختبرات مستشفى الشهيد كمال عدوان في مشروع بيت لاهيا، احترازيًا، تزامنًا مع عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع، الذي أسفر عن ارتقاء شهداء وجرحى.

وأوضح مدير التمريض في المستشفى عيد صباح، لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن عشرات المواطنين تبرعوا بالدم داخل مختبرات المشفى، وذلك خدمةً منهم لأبناء شعبهم، وخشيةّ من تدهور الأوضاع الميدانية ووقوع إصابات كبيرة، لا تستطيع الصحة توفير وحدات دم لازمة، لإنقاذ حياتهم من الموت.

وأكد صباح، أنه لا يوجد الآن نقص في وحدات الدم، مشيرًا إلى أن إدارة المستشفى أعدّت خطة طارئة بشأن ذلك "بحيث لا يكون هناك نقصًا حال تصاعدت الأمور في غزة عن حدها".

وأفاد بأن الطواقم الطبية في المشفى تعاملت مع إصابتين مساء أمس، من مناطق الشمال أصيبوا بجروح قطية في الرأس والوجه، وتم مغادرتهم المستشفى.

وبيّن صباح، أن كمال عدوان يعد المستجيب الثاني لاستقبال المواطنين بعد مستشفى الاندونيسي، وفقًا للخطة الموضوعة في وزارة الصحة ولجنة طوارئ الصحة، أثناء التصعيدات "الأمنية" وحالات الطوارئ.

وذكر أن إدارة عدوان وضعت جميع الطواقم الطبية تحت الجهوزية وتفعيل خطة وجداول الطوارئ، إضافة إلى تجهيز الأقسام وخدمة الطوارئ والإسعاف، لافتًا إلى "البقاء على الخدمة الموجود في علاج النساء والأطفال".

وشدّد صباح، على استعدادهم لتوفير الخدمة الصحية الكاملة للمواطنين، في ظل هذه الظروف الصعبة.

وفي غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة بغزة، أمس، استشهاد عشرين مواطنًا بينهم 9 اطفال احدهم انثى في العاشرة من العمر و 65 إصابة بجراح مختلفة، جراء قصف طيران الاحتلال لتجمعات من المدنيين في شمال قطاع غزة.

وما زالت طائرات الاحتلال تحلق على ارتفاعات منخفضة ومتوسطة، وتواصل قصف أهداف عدة في القطاع، وسط تهديد من حكومة الاحتلال بـ"إطالة فترة التصعيد" وفق ما تصريح صحفي لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.