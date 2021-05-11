استهداف موقع للمقاومة في تل الهوا جنوب مدينة غزة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 03:35 ص
11 مايو 2021
عاجل - 2.jpg
اعلان اسفل صورة الخبر

استهداف موقع للمقاومة في تل الهوا جنوب مدينة غزة

متعلقات