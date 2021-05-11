أسعار الذهب في سوريا اليوم الثلاثاء 11 مايو 2021 ، خلال تعاملات اليوم في سورية ، ولقد صعدت أسعار المعدن النفيس في السوق غير الرسمية في البلاد، رغم الاحداث الدائرة والازمة المالية الخانقة التي تمر بها الدولة منذ تسعة سنوات ، وفق نشرة "جمعية الصاغة".

وأكدت الجمعية المهتمة بنشر اخبار أسعار الذهب في سوريا اليوم الثلاثاء 11 -5-2021 ، أن سوريا تواجه أزمة معقدة فيما يتعلق بأسعار الذهب ، ما أدى للانخفاض الذي تشهده العملة المحلية في قيمتها إلى وجود سعرين للذهب في سوريا.

فريق فلسطين اليوم يحرص دومًا على نشر اخبار أسعار الذهب في سوريا ، حيث يرتبط السعر الرسمي وسعر السوق، بسعر الدولار، في السوقين الرسمية والموازية.

أسعار الذهب في سوريا اليوم الثلاثاء :

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 في سوريا اليوم الثلاثاء بنحو 153 ألف ليرة للشراء، و152 ألفا و500 ليرة للبيع، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 في سوريا نحو 131 ألفا و143 ليرة للشراء، ونحو 130 ألفا و643 ليرة للبيع.

جاءت هذه الأسعار على النشرة الرسمية الصادرة عن "الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق".

اما عن أسعار السوق، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في تعاملات مساء اليوم الإثنين في السوق السورية غير الرسمية نحو 181 ألفا و678 ليرة للشراء، و186 ألفا و397 ليرة للبيع.

وجرام الذهب عيار 21 سجل سعر نحو 159 ألفا و39 ليرة للشراء، و163 ألفا و170 ليرة للبيع. بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 136 ألفا و400 ليرة للشراء، و139 ألفا و943 ليرة للبيع.

في حين، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم نحو 115 ألفا و459 ليرة للشراء، و118 ألفا و458 ليرة للبيع.

وبخصوص أوقية الذهب سجلت في السوق السورية نحو 5 ملايين و659 ألفا و746 ليرة للشراء، ونحو 5 ملايين و806 آلاف و753 ليرة للبيع، بينما سجل سعر الليرة الذهب في سوريا نحو مليون و273 ألفا و443 ليرة للشراء، ونحو مليون 306 آلاف ألفا و519 ليرة للبيع.