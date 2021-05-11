القناة 13: سقوط صاروخ بالقرب من مبنى في سديروت و هناك أضرار بالمكان

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 01:52 ص
11 مايو 2021
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القناة 13: سقوط صاروخ بالقرب من مبنى في سديروت و هناك أضرار بالمكان

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