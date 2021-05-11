تقارير
عربي ودولي
رياضة
منوعات
مقالات
أسرى
اقتصاد
الإعلام العبري
محلي
القدس
مؤسسات
اتصل بنا
من نحن
تقارير
عربي ودولي
رياضة
منوعات
مقالات
أسرى
المزيد
اقتصاد
الإعلام العبري
محلي
القدس
مؤسسات
اتصل بنا
من نحن
حالة الطقس
القدس - فلسطين
الأربعاء
30° - 29°
أسعار العملات
دولار أمريكي
3.26
يورو
3.92
جنيه مصري
0.21
دينار أردني
4.6
جنيه إسترليني
4.54
الرئيسية
أحداث الساعة
تفاصيل الخبر
القناة 13: سقوط صاروخ بالقرب من مبنى في سديروت و هناك أضرار بالمكان
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 01:52 ص
11 مايو 2021
القناة 13: سقوط صاروخ بالقرب من مبنى في سديروت و هناك أضرار بالمكان
متعلقات
سقوط صاروخ قرب مطار اربيل في العراق
11:13 م
وكالة الفضاء الروسية تكشف مكان و توقيت سقوط صاروخ الصين التائه
08:19 م
مصادر عبرية: سقوط صاروخ بمستوطنة اشكول
09:45 م
الاعلام العبري: اطلاق صاروخ من غزة وسقوطه بمنطقة مفتوحة بمغتصبة "سديروت"
09:07 م
عاجل