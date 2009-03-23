اولمرت للأمريكيين والأوروبيين: من الآن وصاعدا سأسمح بدخول كافة المواد الغذائية لغزة

فلسطين اليوم – (ترجمة خاصة)

نقل موقع "والله نيوز" الاخباري الاسرائيلي عن مصادر دبلوماسية غربية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي أيهود اولمرت ابلغ الأمريكيين والأوروبيين بأنه من الآن وصاعدا سيسمح بدخول جميع أنواع المواد الغذائية لقطاع غزة.

وحسب المصادر فقد قدم الأمريكيين والأوربيين احتجاجا لإسرائيل لمنعها إدخال المواد الغذائية الأساسية للقطاع، كما أن وكالة الغوث "الاونروا" احتجت على إسرائيل لمنعها إدخال الحمص الذي يقدم للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة.

مع ذلك شككت المصادر في تعهد اولمرت وتوقعت أن يرفض جيش الاحتلال إدخال المواد الغذائية للقطاع في إطار الحصار المفروض على غزة.

وقال دبلوماسيون ان من غير الواضح ايضا ما اذا كانت القيود على شحنات المواد الاخرى غير المضرة مثل ورق المراحيض والصابون ومعاجين الاسنان سترفع ايضا.