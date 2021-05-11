بالفيديو استشهاد شاب فلسطيني في اللد برصاص الاحتلال الاسرائيلي

أفادت وسائل اعلامية فجر اليوم الثلاثاء 11-5-2021، عن استشهاد فلسطيني في مدينة اللد برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال قمع قوات الاحتلال لمسيرات غاضبة في الداخل المحتل اسنادًا وتضامنًا مع الفلسطينيين في القدس وقطاع غزة.

وكانت المظاهرات الحاشدة انطلقت في مدينة الناصرة واللد وشفا عمرو ويافا وعرابة ومجد كروم والرملة وكافة البلدات في الداخل المحتلة عام الـ 48.

وأطلقت قوات الاحتلال الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي تجاه المتظاهرين ما أدى إلى استشهاد مواطن واصابة عدد أخر بجراح مختلفة.

وذكرت وسائل الاعلام بأن قوات الاحتلال اعتقلت 46 متظاهرا، ونقلتهم إلى جهات مجهولة.

وندّد المشاركون في المظاهرات بالاعتداءات الإسرائيلية، على القدس، وأهلها، وطالبوا بإنهائها، ووقف العدوان على قطاع غزة.

وبسبب المظاهرات الحاشدة أغلقت شوارع العديد من البلدات في الداخل المحتل الأمر الذي أربك شرطة الاحتلال الإسرائيلي بشكل كبير جدًا.