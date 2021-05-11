د. عليان: الاحتلال يعيش حالة من الضعف والارتباك والانقسام وعلينا استغلالها بشكل صحيح

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي د. جميل عليان، أن الاحتلال الإسرائيلي اليوم يعيش حالة من الضعف والارتباك والانقسام، داعيًا لاستغلال هذه الفرصة لتصحيح المسار خاصة ممن خافوا قبل أشهر من تهديدات الاحتلال وتهديدات ترامب.

وقال د. عليان في تغريدة على تويتر: "هذه فرصتنا لكي نحقق المزيد من النقاط لصالح استعادة الحق الإسلامي العربي الفلسطيني كاملا، والسياسة تحتم علينا استغلال هذه اللحظة من الجميع حتى من خافوا قبل أشهر من تهديدات العدو وترامب عليهم ان يعودوا الى المربع الصحيح.

وأضاف: "شعبنا ومقاومته يجسدون عمليا قناعاتهم أن القدس هي البوصلة وان شعبنا هناك هو رأس الحربة وضمانة الانتصار في كل ارجاء فلسطين من بحرها لنهرها والمكان الذي لا تصله صرخات المنتفضين تصله صواريخ المجاهدين لكننا نريد فزعة من يؤمنون مثلنا ان القدس هي البوصلة والمعيار وننتظر تفعيل كل الجبهات‏"