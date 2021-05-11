لحظة بلحظة: أخر المستجدات للعدوان الاسرائيلي على قطاع غزة في اليوم الثاني

يواصل الاحتلال الإسرائيلي لليوم الثاني على التوالي اليوم الثلاثاء 11-5-2021 عدوانه الهمجي على سكان قطاع غزة وذلك بشن سلسلة من الغارات التي استهدفت مناطق زراعية فارغة وعدد من مواقع المقاومة.

يُشار إلى ان اليوم الأول للعدوان 10-5-2021 شهد استشهاد 20 مواطنًا بينهم 9 أطفال واصابة 95 أخرين بجراح مختلفة جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لعدد من التجمعات للمواطنين شمال ووسط قطاع غزة.

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1:30 المقاومة تطلق رشقة صاروخية تجاه مستوطنات غلاف غزة

1:25 استهداف موقع حطين التابع لسرايا القدس بصاروخ من طائرات بدون طيار

1:18 بيان مقتضب للغرفة المشتركة التابعة لفصائل المقاومة بعد قليل

12:52 طائرات الاحتلال تستهدف ارض زراعية شرق الفخاري شرقي خانيونس جنوب القطاع

12:50 استهداف أرض فارغة شرق خانيونس جنوب قطاع غزة

12:46 المقاومة تدك المستوطنات المحاذية لقطاع غزة برشقات من الصواريخ

12:30 اصابة منزل بشكل مباشر بصاروخ في مستوطنة نيتيفوت