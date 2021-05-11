د. الهندي: فصائل المقاومة تضبط إيقاعها وفقا لما يجري  في مدينة القدس

أكد رئيس الدائرة السياسية لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين الدكتور محمد الهندي، ان كل فصائل المقاومة الفلسطينية تضبط إيقاعها وفقا لما يجري في مدينة القدس المحتلة.

وقال الهندي خلال تصريح صحفي لـ"قناة الجزيرة" تابعته وكالة فلسطين اليوم الاخبارية :"نريد أن تتحول هبة القدس إلى انتفاضة للشعب الفلسطيني كله لا لفصيل ما، مؤكداً ان هذه المعركة ستحسم لصالح أهلنا في القدس.

وأوضح رئيس الدائرة السياسية ان صورة "إسرائيل" اهتزت كثيرا بممارساتها التي استهدفت المدنيين في القدس والقطاع.

وشنّت طائرات الاحتلال "الإسرائيلية" الحربية، مساء اليوم الاثنين، سلسلة غارات جوية على أهداف عدة في مناطق متفرقة من قطاع غزة، طالت مواقع للمقاومة ومنازل للمواطنين، وسط تحليق مكثف للطائرات على ارتفاعات منخفضة ومتوسطة.

واعلنت سرايا القدس، الذراع العسكري لحركة الجهاد الاسلامي اطلاق رشقة صاروخية كبيرة وصاروخ بدر 3 على مدينة عسقلان المحتلة، و ذلك عند الساعة التاسعة بتوقيت البهاء.

و كان الناطق باسم سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، ابو حمزة اكد على أن تاسعة البهاء ستكون حاضرة في هذه الجولة.

فيما حذر الناطق باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام أبو عبيدة في تغريدة له عبر موقع التليجرام الاحتلال إذا لم يفك الحصار عن المرابطين المعتكفين في المسجد الأقصى فلينتظر ردنا خلال ساعتين".