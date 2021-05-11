زوارق الاحتلال تقصف ساحل بحر السودانية شمال غزة

قصفت زوارق الاحتلال الإسرائيلي، في الساعات الأولى من فجر اليوم الثلاثاء، شاطئ بحر السودانية غرب شمال قطاع غزة، بقذائف عدة.

وأفاد مراسلنا، بان زوارق الاحتلال الحربية أطلقت عدد من القذائف على ساحل بحر السودانية، مشيرًا إلى عدم وقوع إصابات.

ويتزامن هذا الاستهداف، قصف للطائرات الحربية "الإسرائيلية" لمواقع للمقاومة الفلسطيينية ومنازل للمواطنين وأراضٍ زراعية في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وفي غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة بغزة، استشهاد عشرين مواطنًا بينهم 9 اطفال احدهم انثى في العاشرة من العمر و 65 اصابة بجراح مختلفة، جراء الاستهدافات "الإسرائيلية".

من جهته، قال الناطق باسم جيش الاحتلال: "في الساعات الأخيرة قصف الجيش عدة أهداف تابعة لحماس بقطاع غزة، ومنها منصة اطلاق صواريخ، ونقطتي مراقب".

وما زالت طائرات الاحتلال تحلق على ارتفاعات منخفضة ومتوسطة، وتواصل قصف أهداف عدة في القطاع، وسط تهديد حكومة الاحتلال بإطالة فترة التصعيد.