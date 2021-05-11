أبو عبيدة: فلينتظر العدو ردنا خلال ساعتين اذا لم يفك الحصار عن المرابطين في الاقصى

قال الناطق باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام أبو عبيدة في تغريدة له عبر موقع التليجرام :" إذا لم يفك العدو الحصار عن المرابطين المعتكفين في المسجد الأقصى فلينتظر ردنا خلال ساعتين".

ووجهت كتائب الشهيد عزالدين القسام الجناح العسكري لحركة "حماس"، رسالة شديدة اللهجة إلى الاحتلال الإسرائيلي، بعد ارتكابه العديد من المجازر بحق الأطفال في قطاع غزة.

وقال القسام في رسالته: "نادتنا القدس فلبينا النداء، وإن زدتم زدنا".

و كانت المقاومة الفلسطينية اطلقت رشقات كبيرة من الصواريخ باتجاه القدس المحتلة و مدينة تل ابيب المحتلة، ردا على جرائم الاحتلال في القدس و عدوانه الغاشم على قطاع غزة الذي اسفر حتى اللحظة عن استشهاد 21 مواطنا بينهم اطفال.