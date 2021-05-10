إصابة طفل في العين برصاص الاحتلال في القدس المحتلة

أصيب مساء اليوم الاثنين، طفلٌ في العين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، إثر مواجهات متصاعدة تجري بين المواطنين والاحتلال في القدس المحتلة.

وأفاد شهود عيان، بإصابة طفل في العين برصاص المطاط المعدني، أثناء اقتحام قوات الاحتلال المسجد الأقصى.

وتستهدف قوات الاحتلال المصلين بالرصاص المطاطي وقنابل الغاز والصوت داخل المسجد الأقصى، بالتزامن مع صلاة التراويح.

واعتدى الجنود "الإسرائيليين" على المواطنين في بلدة الرام بالقدس المتضامنين مع أهالي القدس وصمود المرابطين، بإطلاق النار والقنابل نحوهم، كما واعتدت على الصحافيين في منطقة باب العامود بالمسجد الاقصى.

وفي غضون ذلك، تضامن عشرات الشبان في بلدات أبو غوش، قرب القدس في وقفات إسنادية مع سكان حي الشيخ جراح، المهددين بالطرد القسري.