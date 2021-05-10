مسيرات حاشدة في حيفا و الناصرة تنديدا بالعدوان على المسجد الاقصى

شارك المئات من أهلنا في مدينتي الناصرة وحيفا داخل أراضي عام 1948، مساء اليوم الإثنين، في مسيرات احتجاجا على اعتداءات الاحتلال في القدس والمسجد الأقصى، وإسنادا لحي الشيخ جراح المهدد بالإخلاء لصالح المستوطنين.

ففي مدينة الناصرة، شارك المئات من أبنائها في الوقفة الاحتجاجية في ساحة "عين العذراء" بالمدينة، بدعوة من القوى الوطنية فيها، قبل أن ينطلقوا بمسيرة حاشدة باتجاه مركز المدينة رافعين العلم الفلسطيني ومرددين الهتافات المنددة باعتداءات الاحتلال.

وفي حيفا، أفادت مصادر محلية بأن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت 18 شابا في المدينة بعد الاعتداء عليهم بالضرب، خلال مشاركتهم في مسيرة احتجاجا على اعتداءات الاحتلال في القدس والمسجد الأقصى.