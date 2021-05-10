طائرات الاحتلال تشن سلسلة غارات على عدة مناطق في قطاع غزة

شنّت طائرات الاحتلال "الإسرائيلية" الحربية، مساء اليوم الاثنين، سلسلة غارات جوية على أهداف عدة في مناطق متفرقة من قطاع غزة، وسط تحليق مكثف للطائرات على ارتفاعات منخفضة ومتوسطة.

وأفاد مراسلنا، بأن طائرات الاحتلال قصفت موقع صلاح الدين التابع للمقاومة وسط القطاع، بعدة صواريخ، مشيرًا إلى "وقوع اضرار في المكان، دون وقوع إصابات".

وذكر أن الطائرات قصفت أيضًا موقعًا في المحافظة الشمالية من غزة، بثلاثة صواريخ.

من جهته، قال الناطق باسم جيش الاحتلال: "في الساعات الأخيرة قصف الجيش عدة أهداف تابعة لحماس بقطاع غزة، ومنها منصة اطلاق صواريخ، ونقطتي مراقب".