الجهاد الاسلامي: رد السرايا يعني أن القدس أغلى من كل مقدس

اكدت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين مساء الاثنين أن سرايا القدس استهلت اليوم ردها على جرائم الاٍرهاب الصهيوني في القدس بضرب آلية صهيونية بصاروخ الكورنيت لتؤكد أن القدس أغلى من مقدس.

و اشارت الحركة في بيان صادر عنها الى ان هذه الضربة المباركة هي ثمرة مراكمة القوة والإعداد والتجهيز الذي قدمت السرايا خلاله التضحيات.

و أكدت أن العملية أوقعت إصابات محققة في صفوف العدو، مشيرة الى أن هذه عملية تهديها قيادتنا لحرائر القدس المرابطات في الأقصى ولسيدات الشيخ جراح وللطفلة شقيقة الشهيد الفتى سعيد عودة من نابلس.

و في السياق ذاته، اوضحت حركة الجهاد الاسلامي بأن رشقة صواريخ التاسعة تأكيدا من سرايا القدس بالمضي على نهج القائد الشهيد بهاء أبو العطا صاحب الفعل الجهادي الجريء، فسلام على روحه الطاهرة وسلام على أرواح الشهداء الأكرمين وتحية للمجاهدين الأبطال الذين يستبسلون في ميادين الشرف في معركة الدفاع عن القدس.

و أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين ، اليوم الاثنين، مسؤوليتها عن استهداف جيب صهيوني شرق غزة بصاروخ موجه.

وأكدت السرايا في بيان لها، إصابة الجيب العسكري بشكل مباشر.

وكانت وسائل اعلام اسرائيلية، اعلنت عن اصابة جيب عسكري واشتعال النيران فيه قرب حاجز معبر بيت حانون "ايرز" شمال قطاع غزة