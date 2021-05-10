الاوقاف بغزة توجه تعميمًا عاجلاً لجميع الأئمة والخطباء

وجهت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بغزة، مساء اليوم الاثنين، تعميمًا عاجلًا لجميع الأئمة والخطباء فيما يتعلق بالدعاء إلى الله عزوجل لنصرة المجاهدين في القدس و المسجد الاقصى.

وأكدت وزارة الأوقاف، على ضرورة تركيز الأئمة والخطباء في دعاء القنوت على الضراعة لله بأن ينصر عباده المجاهدين، ويُخزي الصهاينة الغاصبين، ويُسيئ بقدرته وجههم.

وطالبت الأوقاف، الأئمة والدعاة بتوجيه كلمات تحشيدية لأبناء شعبنا حول واجبنا تجاه القدس والمسجد الأقصى، ونصرتهما بالغالي والنفيس، ودونهما أرواحنا، والتأكيد على أن المقاومة شرفنا، وإسنادها واجب على الجميع