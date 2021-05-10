الاعلامي الحكومي يؤكد على ضرورة تحري الدقة في النشر واستقاء الأخبار

أكد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، مساء اليوم الاثنين، على ضرورة تحري الدقة في النشر، واستقاء الأخبار والمعلومات الأمنية والصحية من مصادرها الرسمية المعروفة فقط.

ودعا المكتب الاعلامي في ببان له، بضرورة الابتعاد عن تداول الإشاعات أو تناقل التحليلات التي تبث الخوف في نفوس المواطنين أو المعلومات التي تضر بالمقاومة، مطالبا باليقظة في النقل والترجمة عن وسائل إعلام الاحتلال، وفلترة محتواها حتى لا نساهم في ترويج دعايته الكاذبة

وأوضح بضرورة الانتباه في تغطية الأحداث الميدانية وتفاصيلها وتغليب المصلحة الوطنية والمهنية على السبق الصحفي، لافتا الي ضرورة التنبه من استخدام مصطلحات مضللة لوصف ما يجري والتذكير دائما أن شعبنا ومقاومته في موقف الدفاع عن النفس ورد عدوان الاحتلال.

واهاب المكتب الاعلامي بالنشطاء الالتزام وتغليب المسؤولية والروح الوطنية في التعليق ونقل الأحداث وعدم الوقوع في خطيئة الإضرار بجبهتنا الداخلية.