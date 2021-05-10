المقاومة بغزة تطلق أكثر من 70 صاروخًا اليوم اتجاه البلدات المحتلة

أطلقت المقاومة الفلسطينية، اليوم الاثنين، أكثر من 70 صاروخًا وقذيفة منذ الساعة السادسة مساء اليوم، نحو مدينة القدس ومستوطنات "غلاف غزة".

القناة 13 العبرية، ذكرت أن "الجبهة الداخلية الإسرائيلية قررت وقف العملية التعليمية بعدة مناطق بغلاف غزة وجنوب البلاد".

وفي السياق، استهدف الطيران الحربي "الإسرائيلي" دراجة نارية بالقرب من مسجد التقوى في بيت حانون بصاروخ على الأقل، اسفر عن استشهاد تسعة مواطنين بينهم ثلاثة أطفال وعدد من الاصابات، وفق بيان وزارة الصحة بغزة.

اليوم، أمهلت المقاومة في غزة الاحتلال؛ حتى الساعة السادسة مساءً لإخراج قوات الشرطة والمستوطنين من المسجد الأقصى، وبالفعل أطلقت المقاومة رشقات صاروخية اتجاه البلدات المحتلة، تلاها تفعيل القبة الحديدية وصافرات الانذار.