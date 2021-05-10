الكابينيت يصادق على هجمات جوية واسعة في غزة دون اجتياح بري

افادت وسائل الاعلام العبرية مساء الاثنين بأن المجلس الوزاري المصغر للاحتلال "الكابينت" صادق على هجمات جوية واسعة في غزة دون اجتياح بري.

و بحسب المصادر، فقد أعطى جيش الاحتلال الضوء الأخضر لمهاجمة أهداف على طول القطاع، مشيرة الى أن الجيش جاهز لعدد من السيناريوهات.

و كانت المقاومة الفلسطينية اطلقت مساء الاثنين رشقة صاروخية تجاه مدينة القدس المحتلة لتفي بوعدها بحماية المسجد الأقصى والمقدسيين.

كذلك قامت قوات الاحتلال باستهداف عدة مناطق في قطاع غزة، مما ادى لارتقاء 9 شهداء، بينهم 3 اطفال شمال بيت حانون.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة، باستشهاد تسعة مواطنين وعدد من الإصابات باستهداف طائرة بدون طيار "إسرائيلية" لدراجة نارية بجوار مسجد التقوى في بيت حانون بصاروخ واحد على الأقل.

وأفاد مراسلنا، بأن الأطفال كانوا من المارة أثناء لحظة القصف، مشيرًا إلى أن سيارات الإسعاف نقلت جثامين الشهداء والاصابات إلى المستشفى الاندونيسي وبيت حانون.