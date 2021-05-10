اتصالات مصرية قطرية اممية مع هنية بشأن التطورات الاخيرة

افادت مصادر فلسطينية مساء الاثنين بأن هناك اتصالات من مصر وقطر والأمم المتحدة مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية بشأن التطورات الأخيرة.

يأتي ذلك بعد أن اطلقت المقاومة الفلسطينية، رشقة صاروخية تجاه مدينة القدس المحتلة لتفي بوعدها بحماية المسجد الأقصى والمقدسيين.

و ستشهد تسعة مواطنين بينهم ثلاثة أطفال وأصيب آخرين، جراء استهداف طائرات الاحتلال "الإسرائيلية" لدراجة النارية في بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة، باستشهاد تسعة مواطنين وعدد من الإصابات باستهداف طائرة بدون طيار "إسرائيلية" لدراجة نارية بجوار مسجد التقوى في بيت حانون بصاروخ واحد على الأقل.

وأفاد مراسلنا، بأن الأطفال كانوا من المارة أثناء لحظة القصف، مشيرًا إلى أن سيارات الإسعاف نقلت جثامين الشهداء والاصابات إلى المستشفى الاندونيسي وبيت حانون.