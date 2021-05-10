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تفاصيل الخبر
استهداف نفس المكان الذى ارتقى فيه 3 اطفال , و معلومات عن شهداء اطفال أخرين
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 06:55 م
10 مايو 2021
استهداف نفس المكان الذى ارتقى فيه 3 اطفال , و معلومات عن شهداء اطفال أخرين
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