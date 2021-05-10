9 شهداء وإصابات باستهداف "إسرائيلي" لدراجة نارية في بيت حانون شمال قطاع غزة

استشهد تسعة مواطنين بينهم ثلاثة أطفال وأصيب آخرين، اليوم الاثنين، جراء استهداف طائرات الاحتلال "الإسرائيلية" لدراجة النارية في بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة، باستشهاد تسعة مواطنين وعدد من الإصابات باستهداف طائرة بدون طيار "إسرائيلية" لدراجة نارية بجوار مسجد التقوى في بيت حانون بصاروخ واحد على الأقل.

وأفاد مراسلنا، بأن الأطفال كانوا من المارة أثناء لحظة القصف، مشيرًا إلى أن سيارات الإسعاف نقلت جثامين الشهداء والاصابات إلى المستشفى الاندونيسي وبيت حانون.

وأوضح أن طائرات الاحتلال الحربية تواصل التحليق في أجواء سماء قطاع غزة، على ارتفاعات منخفضة ومتوسطة، فيما تواصل المقاومة قصف البلدات المحتلة بالقذائف الصاروخية.