20 شهداء وإصابات باستهداف "إسرائيلي" لدراجة نارية في بيت حانون شمال قطاع غزة

استشهد عشرون مواطنًا بينهم تسعة أطفال وأصيب آخرين، اليوم الاثنين، جراء استهداف طائرات الاحتلال "الإسرائيلية" لدراجة النارية في بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة، باستشهاد عشرين مواطنًا بينهم 9 اطفال احدهم انثى في العاشرة من العمر و 65 اصابة بجراح مختلفة، جراء استهداف الطائرات بدون طيار الحربية "الإسرائيلية" لأماكن مدنية عدة في القطاع.

وأفاد مراسلنا، بأن الطائرات الاحتلال استهدفت دراجة نارية بجوار مسجد التقوى في بيت حانون بصاروخ واحد على الأقل، ما اسفر عن وقوع شهداء وجرحى بينهم أطفال.

وأوضح أن الأطفال كانوا من المارة أثناء لحظة القصف، مشيرًا إلى أن سيارات الإسعاف نقلت جثامين الشهداء والاصابات إلى المستشفى الاندونيسي وبيت حانون، وذكر أن الطائرات قصف هدفًا في جباليا البلد اسفر عن سقوط شهداء.

ولفت إلى أن طائرات الاحتلال الحربية تواصل التحليق في أجواء سماء قطاع غزة، على ارتفاعات منخفضة ومتوسطة، فيما تواصل المقاومة قصف البلدات المحتلة بالقذائف الصاروخية.