بعد استهدافه بصاروخ "كورنيت".. إصابة جندي "إسرائيلي" بجروح شرق قطاع غزة

أصيب مستوطن "إسرائيلي" عصر اليوم الاثنين، بجروح إثر استهداف المقاومة لجيب عسكري تابع لجيش الاحتلال بصاروخ مضاد للدروع، بالقرب من السلك الشائك شرق قطاع غزة، وفق مزاعم الاعلام العبري.

وذكر موقع "مفزاك درومي" العبري"، بوقوع إصابة جراء إطلاق المقاومة في غزة بإطلاق صاروخ "الكورنيت" مضاد للدروع نحو جيب عسكري "إسرائيلي" ما أدى لتدميره كاملاً.

وفي غضون ذلك، أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين، مسؤوليتها عن استهداف جيب صهيوني شرق غزة بصاروخ موجه.

وأكدت السرايا في بيان لها، إصابة الجيب العسكري بشكل مباشر.

وكانت وسائل اعلام اسرائيلية، اعلنت عن اصابة جيب عسكري واشتعال النيران فيه قرب حاجز معبر بيت حانون "ايرز" شمال قطاع غزة