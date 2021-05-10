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انباء عن 3 شهداء في استهداف مجموعة من المواطنين شمال قطاع غزة
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 06:40 م
10 مايو 2021
انباء عن3 شهداء في استهداف مجموعة من المواطنين شمال قطاع غزة
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