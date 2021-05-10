محدث متابعة مستمرة لتطورات الاوضاع في قطاع غزة

6:34 صفارات الانذار تدوي في غلاف غزة

6:34 المقاومة تطلق رشقة صاروخية تجاة الغلاف

6:36 حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين: المقاومة توافقت على إسناد القدس واهلها وتوجيه رسالتها من الميدان بالنار والبارود ، حتى يفهم الاحتلال أنه عندما قالت قيادة المقاومة ان على العدو ان ينتظر الرد في كل لحظة انه كان يتوجب عليه ان يرفع يده عن القدس ويوقف إرهابه بحق المقدسيين والمصلين في الأقصى .

6:38 دفعة جديدة من صواريخ المقاومة تستهدف مستوطنات غلاف غزة

6:41 انباء عن إصابات في استهداف مجموعة من المواطنين شمال قطاع غزة

6:54 الإعلام العبري: بدأ سلاح الجو سلسلة من الهجمات ضد قطاع غزة.

6:55 دفعة جديدة من صواريخ المقاومة تستهدف مستوطنات غلاف غزة

6:57 اصابة مواطن بجراح باستهداف طائرات الاحتلال لدراجة نارية شمال القطاع

7:00 صفارات الإنذار تدوي في نتيف هعسراه