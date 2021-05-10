الإندبندنت: الغليان في القدس سببه قرارات نتنياهو المشتت

قالت صحيفة الاندبندت البريطانية اليوم الاثنين: "إن حالة الغليان الأخيرة في مدينة القدس المحتلة جاء نتيجة القرارات المشتتة لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو".

وأضافت الصحيفة: " إن مدينة القدس تشهد حالة غليان طوال شهر رمضان والذي جاء بعد الاحتجاجات التي شهدها حي الشيخ جراح احتجاجا على إجبار أربع عائلات فلسطينية في الحي على ترك منازلهم لصالح المستوطنين".

يشار ان مشاهد اطلاق النار من شرطة الاحتلال داخل غرفة للمصلين في المسجد الأقصى، اثارت حماس الكثير من الفلسطينيين فهو يعد احد الأماكن المقدسة للمسلمين ورمز مهم من رموز المسلمين.

وكانت شهدت مدينة القدس وباحات المسجد الاقصى المبارك مواجهات عنيفة بين الاحتلال والمعتكفين في المسجد الاقصى، حيث قامت قوات الاحتلال باطلاق النار وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المصلين، ما ادى لإصابة اكثر من 330 اصابة بينها 7 بحالة خطيرة.