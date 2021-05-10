صحيفة اجنبية: أيام نتنياهو في الحكم تقترب من نهايتها

قالت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية اليوم الاثنين: "إن أيام رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في الحكم ربما تقترب من نهايتها، مشيرةً ان نتنياهو يعد أطول رئيس وزراء في تاريخ "إسرائيل" فشل في تحقيق غالبية بالبرلمان خلال اربع جولات انتخابية متتالية.

وأضافت الصحيفة: انه بات كيان الاحتلال في حالة من الجمود، لكن لا يوجد التشكيلة السياسية الإسرائيلية دعم كبير لنتنياهو".

وأشارت الصحيفة أن من المبكر الحديث عن نهاية حكم نتنياهو الذي حكم للخمس فترات متتالية، لافتةً ان نتنياهو دخل المحكمة في العام الماضي بتهم الفساد، الا ان كتلته حققت المرتبة الأولى في انتخابات مارس الماضي.

جدير ذكره ان الاحتلال يعاني من عدم قدرته على تشكيل حكومة بعد الانتخابات الاخيرة.